В Чехии и Словакии выпустили совместное обращение в годовщину советского вторжения

Премьер-министры Чехии и Словакии Петр Фиала и Эдуард Хегер выпустили совместное обращение в 54-ю годовщину вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию и подавления «Пражской весны», пишет ВВС. Они призвали помогать Украине всеми силами.

«Поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия оказалась нашей соседкой», — сказал Эдуард Хегер.

«Помня историю, мы учимся на ней, чтобы она уже никогда не смогла повториться», — сказал Петр Фиала.

В Праге сегодня запустили инициативу: в соцсетях призывают отправить посольству Украины 1968 или 68 чешских крон на покупку оружия.