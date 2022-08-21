В Воронеже группа «Сплин» поддержала уехавших из России артистов

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Васильев сказал, что надеется на то, что «наступит свет» и музыканты, вынужденные уехать из России, вернутся и выступят. Он также сказал, что рад видеть на концерте столько людей, которые не приемлют насилие и жестокость. Трансляция после этого оборвалась.
В городских пабликах появились комментарии с критикой группы, которая посвятила речь «изменникам родины».
Ранее на фестивале должны были выступить ДДТ и «Би-2». Причину отмены выступлений не пояснили. «Фонтанка» писала, что эти группы попали в список «нежелательных» из-за антивоенной позиции.