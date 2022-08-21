В Воронеже группа «Сплин» поддержала уехавших из России артистов

Фото: 7*7

В Воронеже на фестивале «Чернозем» выступила группа «Сплин». Перед песней «Выхода нет» лидер группы Александр Васильев поддержал уехавших из России артистов. Но некоторым гостям концерта это не понравилось: в соцсетях писали, что «их вечер испорчен». Фрагмент с высказыванием Васильева из трансляции удалили, пишет «7*7».

Васильев сказал, что надеется на то, что «наступит свет» и музыканты, вынужденные уехать из России, вернутся и выступят. Он также сказал, что рад видеть на концерте столько людей, которые не приемлют насилие и жестокость. Трансляция после этого оборвалась.

В городских пабликах появились комментарии с критикой группы, которая посвятила речь «изменникам родины».

Ранее на фестивале должны были выступить ДДТ и «Би-2». Причину отмены выступлений не пояснили. «Фонтанка» писала, что эти группы попали в список «нежелательных» из-за антивоенной позиции.