Госдума может начать контролировать реконструкторов

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества единороска Ольга Занко предлагает начать работу «над введением в правовое поле» исторических реконструкторов. Такая работа может начаться уже осенью, пишет ТАСС.

Занко сообщила, что хочет добиться на законодательном уровне признания факта геноцида народов СССР во время Второй мировой войны. С такой инициативой она выступила на первом Международном антифашистском конгрессе.

Также Занко планирует с осени начать работу над введением законодательной базы для исторических реконструкторов.

«Сегодня огромное сообщество реконструкторов фактически находится вне правового поля. В этой теме есть большое количество сложных вопросов, от возможности ношения орденов и медалей в рамках реконструкции событий до обращения с охолощенным оружием», — отметила Занко.

Помимо этих целей правовое регулирование поможет «в историческом просвещении, формировании негативного отношения к нацизму».





Фото: Ольга Цыкарева, RFE/RL*

*RFE/RL Минюст России считает «иностранным агентом».