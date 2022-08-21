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#Новости

Госдума может начать контролировать реконструкторов

21.08.2022

Правовое регулирование поможет «в историческом просвещении, формировании негативного отношения к нацизму»

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества единороска Ольга Занко предлагает начать работу «над введением в правовое поле» исторических реконструкторов. Такая работа может начаться уже осенью, пишет ТАСС.

Занко сообщила, что хочет добиться на законодательном уровне признания факта геноцида народов СССР во время Второй мировой войны. С такой инициативой она выступила на первом Международном антифашистском конгрессе.

Также Занко планирует с осени начать работу над введением законодательной базы для исторических реконструкторов. 

«Сегодня огромное сообщество реконструкторов фактически находится вне правового поля. В этой теме есть большое количество сложных вопросов, от возможности ношения орденов и медалей в рамках реконструкции событий до обращения с охолощенным оружием», — отметила Занко. 

Помимо этих целей правовое регулирование поможет «в историческом просвещении, формировании негативного отношения к нацизму».


Фото: Ольга Цыкарева, RFE/RL*

*RFE/RL Минюст России считает «иностранным агентом».

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