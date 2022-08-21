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#Новости

Посольство России в США отвергло обвинения в отравлении Навального*

21.08.2022

Оппозиционера в посольстве снова назвали «блогером»

В посольстве России в США прокомментировали заявления об отравлении Алексея Навального*. В ЕС и Госдепартаменте США во вторую годовщину осудили и призвали Россию расследовать отравление политика.

В посольстве сообщили, что «обратили внимание на очередные обвинения госдепартамента, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химоружия против Навального*».

«Заявления об отравлении «блогера» абсолютно бездоказательны. Уголовное дело в отношении россиянина не является политически мотивированным. Он отбывает наказание на основании решения суда, принятого в соответствии с российским законодательством. Утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, лживы. 

В посольстве добавили, что Вашингтон знал о том, что в 2017 году Россия полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. И единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химоружия — это США, добавили в посольстве. 

«Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — подытожили в посольстве. 


*Алексея Навального власти России внесли в список террористов и экстремистов.




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