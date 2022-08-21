АТОР: турпоток в Крым снизился на 50%

Летний сезон 2022 года показал снижение турпотока в Крым на 50% по сравнению с прошлым годом. Большинство туристов добираются на полуостров на автомобиле: аэропорты закрыты с начала «спецоперации». Предварительные итоги сезона подвел вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с РИА Новости.

В этом году вместо Крыма туристы выбирали Краснодарский край — там снижение оказалось всего на 10%. Анапа потеряла 10-12% туристов, Сочи всего 2-3%. Отдых в Дагестане стал на 40% популярнее, а в Абхазии — на 10%.

По словам Ромашкина, атаки на Новофедоровку, Джанкой и Севастополь не могут радикально ухудшить ситуацию. Он отмечает, что около 90% уже съездили или сейчас уже находятся на отдыхе.

На автотранспорте в Крым прибывают 95% туристов, остальные 5% — на поездах.