В Госдуме оценил перспективы торговли с «Талибаном»*

Депутат Госдумы Алексей Канаев оценил перспективы торговли с «Талибаном»*. Афганистан, по его словам, мог бы предложить товары, которые сейчас трудно доставлять в Россию.

Неделю назад в Москву прибыла делегация талибов из Афганистана. Власти Кабула намерены купить в России по 1 млн тонн бензина и дизеля по бартеру в России: в качестве продукции на обмен они предложили изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.

Депутат Алексей Канаев считает, что перспектива такой торговли возможна, но условия сделок разные. Но Афганистан может посодействовать в приобретении тех товаров, которые напрямую поставить в Россию сейчас проблематично.

«Условия сделок разные. Можем рассмотреть и бартер. Главное, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Алексей Канаев.

*«Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен.