Close

#Новости

В Госдуме оценил перспективы торговли с «Талибаном»*

21.08.2022

Афганистан не исключил покупку нефтепродуктов в обмен на изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые

Депутат Госдумы Алексей Канаев оценил перспективы торговли с «Талибаном»*. Афганистан, по его словам, мог бы предложить товары, которые сейчас трудно доставлять в Россию. 

Неделю назад в Москву прибыла делегация талибов из Афганистана. Власти Кабула намерены купить в России по 1 млн тонн бензина и дизеля по бартеру в России: в качестве продукции на обмен они предложили изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые. 

Депутат Алексей Канаев считает, что перспектива такой торговли возможна, но условия сделок разные. Но Афганистан может посодействовать в приобретении тех товаров, которые напрямую поставить в Россию сейчас проблематично.

«Условия сделок разные. Можем рассмотреть и бартер. Главное, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Алексей Канаев.


*«Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.