В Албании арестовали россиян и украинца по обвинению в шпионаже

Минобороны Албании заявило, что на военный завод пытались проникнуть двое россиян и один украинец. При задержании они оказали сопротивление и ранили двух албанских солдат.

Власти не называют имен задержанных. Известно, что россияне 24 и 33 лет, а украинец — 25 лет. Самый молодой россиянин планировал сделать фотографии на заводе. При задержании он распылил что-то на албанских солдат.

Власти не уточнили, где именно произошло задержание. Но по данным Reuters, в городе Грамши есть завод, где в советские годы производили АК-47.



