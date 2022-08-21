Володин предложил отправить охранников ресторана «Магадан» на Донбасс

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сказала , что охранники ресторана «Магадан» на Донбассе «службу не потянут, генетический набор не тот, но на настоящее человеческое горе и боль посмотреть им не помешает».

Володин сказал , что владельцев ресторана и охранников следует отправить служить на Донбасс. «Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным», — написал в своем Telegram-канале Володин.

«Коммерсант» сообщил , что Новиков говорил о том, что сожалеет о ситуации в «Магадане», а его охранники уже уволены. Солдату в военной форме, по его версии, предложили просто войти через черный ход. Заявление в прокуратуру написала мать военнослужащего, её день рождения справляли в этом заведении.





В ресторане «Магадан» произошёл скандал: в заведение Аркадия Новикова и Андрея Пинского охранники не пустили военного. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить их на Донбасс.