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#Новости

Володин предложил отправить охранников ресторана «Магадан» на Донбасс

21.08.2022

Другой депутат заявила, что они службу «не потянут, генетический набор не тот»
В ресторане «Магадан» произошёл скандал: в заведение Аркадия Новикова и Андрея Пинского охранники не пустили военного. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить их на Донбасс.

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сказала, что охранники ресторана «Магадан» на Донбассе «службу не потянут, генетический набор не тот, но на настоящее человеческое горе и боль посмотреть им не помешает».
Володин сказал, что владельцев ресторана и охранников следует отправить служить на Донбасс. «Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным», — написал в своем Telegram-канале Володин.
«Коммерсант» сообщил, что Новиков говорил о том, что сожалеет о ситуации в «Магадане», а его охранники уже уволены. Солдату в военной форме, по его версии, предложили просто войти через черный ход. Заявление в прокуратуру написала мать военнослужащего, её день рождения справляли в этом заведении.


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