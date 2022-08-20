178-й день боев: главное

Российские войска обстреляли пятиэтажку в Вознесенске Николаевской области. По информации DW* со ссылкой на главу Николаевской администрации Виталия Кима, девять человек пострадали, в том числе четверо детей, которые в тяжелом состоянии. У одной девочки осколком выбило глаз.

Минобороны России сообщило, что в Николаевской области обстреливали Киселевку. О Вознесенске в последней сводке информации нет.

«В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек», — сообщили в министерстве.

DW* сообщает, что утечка радиации на Запорожской АЭС в результате атаки России приведет в действие 5-ю статью устава НАТО. Это может быть приравнено к атаке на члена Альянса и может повлечь в том числе военную помощь стране-члену НАТО.

В Мариуполе совершили покушение на пророссийского мэра города Константина Иващенко. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. По его информации, взрывное устройство заложили на въезде в зоопарк, куда ехал Иващенко. Пострадавших нет.

Это не первое покушение на пророссийские власти. Владимира Сальдо, главу Херсонской области, пришлось 4 августа перевозить на лечение в Москву. «Настоящее время»** пишет, что его состояние значительно улучшилось, он идет на поправку. В отравлении Сальдо российская сторона обвинила Киев.

ВВС сообщает, что российское и белорусское министерства обороны подписали контракт о срочном ремонте авиатехники. По данным украинской разведки, работники завода в Барановичах периодически командируются в Россию, где работают на авиаремонтном заводе в Кубинке.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса. «Нацистской политикой» он назвал возможный запрет на выдачу виз россиянам.

«Сегодня мы наблюдаем ещё одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — сказал Шойгу.

В своем выступлении он много говорил о «возродившемся нацизме» в странах Балтии. А одной из причин Второй мировой войны он назвал «финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов». Не забыл он упомянуть и о вине в мировых конфликтах НАТО и США.

Минобороны России обвинило Киев в «химическом терроризме». В Запорожской области 3 июля Украина якобы применила химические отравляющие вещества против российских войск и мирного населения.

«Российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В», — рассказали в министерстве.

Ботулотоксин, добавили в ведомстве, это органический яд искусственного происхождения. Россия готовится предоставить все подтверждающие документы и результаты исследований.

«Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России. С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо», — написали в Минобороны.

Разведка Британии пишет, что на прошлой неделе произошли лишь минимальные изменения на линии фронта. Российские войска подошли к окраинам Бахмута, но не прорвались в населенный пункт. Россия не предпринимала серьезных усилий для продвижения на запорожском или харьковском направлениях.

На юго-западе ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед на херсонской линии фронта. Однако все более частые взрывы в тылу российских войск вероятно создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы ​​на юге.

Маловероятно, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Российские силы на данный момент, скорее всего, готовы только к ограниченным локальным атакам, редко с участием более чем роты войск. Однако в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет создать заслуживающие доверия целеустремленные силы для наступательных операций.

Институт изучения войны (ISW) анализирует украинские удары по российским объектам. Атаки в Крыму и Херсонской области вероятно снижают уверенность России в безопасности российских тыловых районов. Однако в некоторых случаях информация преувеличена: не все операции Киева увенчались успехом. Это указывает на панику в России.

Кроме того, российские власти усиливают меры безопасности в Крыму, что свидетельствует о растущем беспокойстве российских властей и гражданского населения по поводу угрозы украинских ударов. Установлены блокпосты для досмотра украинских автомобилей и выявления диверсантов в Севастополе.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции практически не изменилась, несмотря на заявление Минобороны России от 18 августа о том, что украинские силы устроят провокацию.

Российские власти вероятно готовятся к проведению показательных процессов над украинскими военнослужащими в Мариуполе примерно 24 августа, в частности, ко Дню независимости Украины. Мариупольскую филармонию, где планируется «трибунал», они могут использовать для инсценировки теракта 24 августа. Эти показательные процессы, скорее всего, будут организованы для того, чтобы создать у российской аудитории впечатление, что российские оккупационные власти предпринимают необходимые шаги для обеспечения безопасности оккупированных территорий, а также пытаются деморализовать украинские войска.

*DW и **«Настоящее время» Минюст России считает «иностранными агентами».