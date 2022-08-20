Сенатор от ХМАО отрекся от дочери из-за ее антивоенной позиции

Эдуард Исаков, сенатор Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа, отрекся от своей дочери. Она покинула Россию из-за антивоенной позиции. Отец посчитал, что она брала деньги за интервью у «СМИ-иноагентов» и «хапанула» на серьезной теме.

«Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», — написал Исаков.

Он также рассказал, что в апреле Диана участвовала в антивоенной акции. Тогда он попытался объяснить ей необходимость «спецоперации», предлагал поехать волонтером на Донбасс.

Исаков добавил, что не воспитывал Диану с трех лет, сейчас девушке 25. Он не забыл упомянуть, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере, заявляла о своей гомосексуальности.

«С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора», — написал Исаков.