Часть школьников Курской области будет учиться дистанционно

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что большинство школ и детских садов в 10-и километровой зоне у границы с Украиной будут работать в очном формате. Дистанционное обучение будет в 13 школах и 3 филиалах — в них учится 872 ребенка.

По данным Старовойта, всего в шести приграничных районах 86 школ и около 12 тысяч детей. Онлайн-обучение будет в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. Еще несколько учебных заведений будут закрыты: детей переведут в другие здания.

Детсады будут работать в режиме свободного посещения. Приостановить работу Троицкого детсада Кореневского района, а в двух садах Глушковского района введут дежурные группы.