DW*: утечка радиации на ЗАЭС приравнивается к нападению на члена НАТО

DW* сообщает, что утечка радиации на Запорожской АЭС в результате атаки России приведет в действие 5-ю статью устава НАТО. Это может быть приравнено к атаке на члена Альянса и может повлечь в том числе военную помощь стране.

Такое заявление сделал глава спецкомитета по обороне нижней палаты парламента Великобритании Тобиас Эллвуд.

«Давайте проясним это сейчас. Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением 5-й статьи устава НАТО», — написал он в Twitter.

Член палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Адам Кинзингер подтвердил его слова.

«Это даже не обсуждается. Любая утечка радиации убьет людей в странах НАТО. Это автоматически пятая статья», — сказал он.

Согласно этой статье устава Альянса, нападение на любую страну-члена НАТО приравнивается нападению на весь блок. В подобной ситуации это может обязать государства НАТО оказать друг другу немедленную помощь, включая применение военной силы.

Ситуация на Запорожской АЭС обострилась в последние недели. Украина и Росси обвиняют друг друга в атаках на станцию. Минобороны России отказываетс демилитаризировать станцию: по версии ведомства, военные отвечают за ее безопасность.





*DW Минюст России считает «иностранным агентом».