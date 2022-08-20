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РИА Новости сообщили, что один из фигурантов дела Брюна — вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, признал вину и заключил сделку со следствием. Такое заявление сделал следователь на суде.

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Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна отправили под домашний арест, сообщил «Коммерсант». О такой мере пресечения ходатайствовало следствие.

Задержание Брюна произошло вчера в Москве. Его подозревают в мошенничестве. Вчера, после задержания, его сняли с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ.