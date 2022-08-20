Двое контрактников с Сахалина погибли в Украине

На Сахалине простились с сержантом Алексеем Суворовым и рядовым Василием Барановским. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Оба служили по контракту в Южно-Сахалинске. В ходе специальной военной операции они мужественно выполняли свой профессиональный долг, защищая национальные интересы, свою страну и российский народ. В памяти людей Алексей и Василий навсегда останутся настоящими героями. От лица правительства Сахалинской области выражаю родным и близким глубочайшие соболезнования. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — написал в некрологе Лимаренко.