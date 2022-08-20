Дмитрию Талантову продлили срок содержания под стражей

Президент адвокатской палаты Удмуртии, адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов останется в СИЗО до 23 сентября. Такое решение принял Черёмушкинский районный суд Москвы, сообщает канал «Политзек-Инфо».

Дмитрий Талантова арестовали 29 июня по делу о «фейках» про российскую армию. Поводом для задержания стал апрельский пост в пять предложений о действиях российской армии «в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче». Лингвистическая экспертиза обнаружила в записи Талантова «информацию о совершении вооружёнными силами РФ массовых убийств мирного населения на территории Украины», а также «негативное, враждебное, презрительное отношение к президенту Путину и проводимой им политике».

Фото: Игорь Иванко/Коммерсант