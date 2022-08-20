Во Владимирской области жители не смогли попасть на встречу с врио губернатора

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в соцсетях рассказал об успешной встрече с избирателями. Но жители рассказали, что не смогли попасть на встречу, пишет «7*7».

Встреча прошла 18 августа. На ней были депутаты, активисты и жители Петушков. Но местный житель Александр Ленев рассказал журналистам, что не смог попасть на встречу: заранее о ней нигде не сообщили. А вопрос у Ленева был: о проблемах благоустройства и ЖКХ. На прием к чиновнику Леев пытался попасть не раз, но его не записывают.

О «секретности» встречи рассказали и другие жители в соцсетях. Анонса найти они не смогли. Пакет вопросов был у волонтерки Татьяны Якуниной: но ее не пустили в зал.