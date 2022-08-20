Долги россиян по кредитным картам впервые превысили 1,5 трлн рублей

Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что долги россиян по кредитам впервые превысили 1,5 трлн рублей. По сравнению с июнем задолженность выросла на 2%, пишет «Коммерсант».

По итогам июля количество активных кредитов выросло на 2,2%, до 52,7 млн карт. Это также стало новым кредитным максимумом. Просрочки допущены по 3,02 млн карт: рост этого показателя составил 0,6%.

Такая динамика происходит на фоне снижения выдачи кредитных карт. За месяц выдача снизилась на 4,1% до 1,7 млн единиц. Уменьшился также лимит кредитных средств — на 0,8% до 68,7 тысяч рублей.