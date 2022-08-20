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Навальный*: по отравлению до сих пор не провели расследование

20.08.2022

Сегодня у него второй день рождения после отравления «Новичком»

Алексей Навальный* в свой второй день рождения рассказал о движении дела о своем предполагаемом отравлении. Уголовное дело до сих пор не завели, расследования так и не было, а позиция официальных лиц так и не ясна. В ЕС  сегодня снова призвали отпустить политика. 

«20 августа. Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился», — написал политик. 

По его информации, расследования не было, а уголовное дело не возбудили. 

«До сих пор я так и не понял, в чем заключается позиция официальных лиц России: Навального не травили «Новичком», он впал в кому сам по себе. Или: Навального* отравили «Новичком», но не мы, а западные спецслужбы в целях провокации. Чиновники, начиная с самого высшего уровня — с Путина, строго придерживаются одновременно обеих этих версий», — рассказал Навальный*. 

При этом, добавил оппозиционер, почти все непосредственные участники группы убийц установлены, все они из ФСБ. Никто из них не привлечен, причем Навальный говорит о том, что они же причастны и к другим неудачным отравлением. 

«Вся эта ситуация настолько изобличила и самого Путина, и его систему, настолько показала не только преступность, но и дисфункциональность, провальность его режима, что очевидно сильно повлияла на всю политическую систему России. Эта система отбросила любую маскировку и к концу января 2021 года стала репрессивна и авторитарна уже совсем без оговорок. Вот что значит неудачно намазать трусы «Новичком», — подытожил Навальный*.


*Алексея Навального власти России внесли в список террористов и экстремистов.


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