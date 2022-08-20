Трасс: Путин не имеет морального права участвовать в саммите G20

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс завила, что президент России Владимир Путин не имеет морального права заседать в G20, пока продолжаются бои в Украине, передает Reuters.

«У России нет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия в Украине. Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению рассмотрения последствий войны с Россией на встречах G20, а также признаки того, что Украину может представлять президент Владимир Зеленский на саммите лидеров G20», — заявили в МИД.

По информации РБК, кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак также заявил: «Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом [на саммите G20], пока он не прекратит [военные действия] на Украине», — передал слова британского политика его представитель.

Саммит G20 пройдет в Индонезии, на Бали, 15–16 ноября. По словам президента Индонезии Джоко Видодо, на ней помимо Путина ожидается участие главы Китая Си Цзиньпина.