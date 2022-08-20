Португалия, Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу виз россиянам

МИД Португалии выступил против запрета на выдачу виз гражданам России. По мнению министерства, санкции не должны быть направлены против российского народа. С таким же заявлением выступили в Германии. Не поддерживают запрет также Греция и Кипр.

«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении этого вопроса на европейском уровне, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС», — цитирует сообщение португальского МИДа РБК.

Politico сообщило 19 августа о том, что Кипр и Греция также против визового запрета для россиян. На прошедшей неделе с осуждением инициативы ЕС выступили и в Германии. В ЕС планируют рассмотреть визовый запрет 31 августа.