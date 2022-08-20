ЕС снова потребовал освободить Навального* из тюрьмы и провести расследование его отравления

Представительство ЕС в России опубликовало заявление к двухлетней годовщине со дня отравления Алексея Навального*. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель потребовал освободить политика, выразил сожаление, что его организацию признали вне закона, а репрессии в России усилились.

«ЕС по-прежнему решительно осуждает попытку убийства Навального, которого отравили военно-химическим нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в соответствии с Конвенциями о химическом оружии и незамедлительно провести абсолютно прозрачное расследование, а также в полной мере сотрудничать с ОЗХО», — сообщили в ЕС.

В союзе также осудили дисциплинарные меры к политику — его помещение в ШИЗО после создания профсоюза для заключенных. Ответственность за безопасность и здоровье политика возложили на власти России.

«Мы с сожалением наблюдаем, как неоправданная, неспровоцированная и незаконная война России против Украины только усилила внутренние репрессии и систематические преследования наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом», — добавил в обращении Боррель.





*Алексея Навального власти России включили в список террористов и экстремистов.