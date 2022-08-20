ПВО сработала в западном Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в западной части Крыма сработала система ПВО.

«В западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации»‎, — написал Аксенов.

Ранее украинские власти говорили о том, что изменят тактику и не будут, как российские войска, сосредотачивать удар на одном направлении. Они планировали наносить удары, чтобы посеять хаос в России. Удары после этого заявления начали наносить по Крыму, Белгородской области. Сегодня атакован с беспилотника штаб Черноморского флота.