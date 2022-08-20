Минюст расширил список нежелательных организаций

ОВД-Инфо* сообщило, что Минюст добавил в перечень нежелательных организаций «Канадский украинский конгресс», «Украинскую национальную федерацию Канады» и «Институт Макдональда-Лорье».

Генпрокуратура включила эти организации в реестр 4 августа. Нарушение прав и свобод граждан, согласно ч.1, 3, 7 ст.3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан», также предполагает, что организации угрожают основам конституционного строя России, обороноспособности и безопасности государства.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».







