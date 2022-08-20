ФСБ предлагает давать статус иноагента по новым основаниям

РИА Новости сообщило, что статус «иностранного агента» ФСБ предлагает выдавать по новым основаниям. Раньше стать «иноагентом» можно было за передачу за рубеж данных о дислокации, наименованиях, структуре, вооружении и численности армии и других силовиков. Теперь к этим основаниям хотят добавить передачу информации о передвижениях силовиков.

Поправки в закон об «иностранных агентах» внесли к концу весенней сессии Госдумы. Теперь, чтобы получить такой статус, не обязательно получать финансирование из-за рубежа: достаточно «находится под иностранным влиянием»‎. Также депутаты приняли новые ограничения для «иноагентов»: они не смогут работать с детьми и в образовании.