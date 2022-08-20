Новые удары по Крыму: атакован штаб Черноморского флота

UPD:«Уточнение: беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята», — добавил Развозжаев.

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Второй день подряд по Крыму наносят удары. Сегодня с беспилотника атаковали штаб Черноморского флота. Погибших и пострадавших нет.

Об атаке сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Ночью очевидцы сообщали о взрывах, работала система ПВО. Вечером Развожаев сообщал, что ПВО сбила беспилотник.

С утра Развозжаев сообщил о том, что в крышу штаба Черноморского флота ударили с беспилотника. Его сбить не удалось.

«Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Как видите, прилёт в крышу штаба БПЛА, серьёзных разрушений нет, но упорство этих укрорейховских дебилов поражает. Ещё раз! Всем, по возможности, необходимо быть дома в ближайший час», — написал Развозжаев в Telegram-канале.