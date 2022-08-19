«Газпром» на три дня остановит транзит газа через оставшуюся турбину «Северного потока»

«Газпром» объявил о решении остановить на трое суток подачу газа по единственной оставшейся турбине «Северного потока». Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российской энергетической компании.

Прокачку газа планируют остановить 31 августа. Причиной в компании назвали «проведение технического обслуживания и планово-предупредительных работ». «Газпром» выполнит их вместе со специалистами компании Siemens. После завершения техобслуживания транзит газа будет восстановлен до уровня в 33 млн кубометров в сутки.

В середине июня стало известно, что у компании Siemens возникли проблемы с ремонтными работами: из-за санкций начались задержки. «Газпром» из-за этого сократил максимальные объемы поставок по газопроводу «Северный поток-1», который является основным газопроводом для поставок российского газа в Германию.

В конце июля российская энергетическая компания объявила о полной остановке работы предыдущей турбины. Тогда же был установлен уровень прокачки газа, который действует в настоящее время — 33 млн кубометров в сутки.







