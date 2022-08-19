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#Новости

РКН обязал поисковики маркировать некоторые соцсети как нарушителей законов РФ

19.08.2022

Требование коснется таких крупных площадок, как TikTok и Telegram

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать некоторые соцсети и мессенджеры как нарушителей российского законодательства. Данная мера коснется площадок TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest.

Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ», — заявили в пресс-службе ведомства.

Меры в отношении перечисленных компаний будут действовать до тех пор, пока они полностью не устранят нарушения российского законодательства, добавили в Роскомнадзоре.

После 24 февраля в России усилилась блокировка сайтов изданий, которые рассказывают о боевых действиях в Украине. 24 июля стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать новый сайт «Новой рассказ-газеты» Novaya.no из-за «дискредитации» вооруженных сил. Какой материал вызвал вопросы, в ведомстве не уточнили и потребовали заблокировать весь сайт. Сайт работал семь дней и 9 часов. 

Позднее стало известно, что Роскомнадзор без предупреждения ограничил доступ к сайту крупнейшего сахалинского информационного агентства Sakh.com. С соответствующей просьбой выступала председатель сахалинской организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова. 

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