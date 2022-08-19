177-й боев: главное

Сотрудники Запорожской АЭС записали обращение. Они попросили мировое сообщество демилитаризировать станцию и «не допустить непоправимого», пишет ВВС.



«Мы умеем профессионально управлять ядерной реакцией. Но бессильны перед человеческой безответственностью и безумием», — говорят сотрудники станции.

Ситуацию на АЭС хотят обсудить и в Госдуме. С инициативой обсудить ситуацию на станции выступила КПРФ.

BBC и «Медиазона»* подтвердили 5701 имя погибших в Украине военных. Минобороны России последний раз сообщало о 1351 погибшем к 25 марта.

США готовятся предоставить Украине еще 800 млн долларов дополнительной помощи в сфере безопасности, сообщил Reuters.

ВВС рассказала о том, кто больше помогает Украине по данным института мировой экономики Кильского университета. На 1 июля США — главный военный донор Украины. Помощь составила 25,45 млрд долларов. Великобритания выделила 4,11 млрд долларов. Польша предоставила помощь на 1,83 млрд долларов. Германия выделила военной помощи на 1,22 млрд долларов. Аналитики при этом не учитывали обещанную поддержку — только те суммы и средства, которые уже поставлены в страну.

Число людей, погибших в результате ракетных ударов по Харькову, выросло до 21, еще 44 получили ранения. Об этом изданию «Громадьске» сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Харьков был атакован накануне. Местные власти сообщили о том, что удары пришлись на два общежития, в которых жили пенсионеры и люди с нарушениями слуха, а также на административное здание. Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, среди жертв обстрела — 13-летний подросток. Кроме того, о гибели своей матери в результате ударов сообщила украинская легкоатлетка Екатерина Табашник.

Минобороны России назвало это фейком. «Российские ВКС нанесли удар не по общежитию, как об этом заявляют украинские СМИ, а по ДК «Железнодорожник». ДК использовался боевиками и иностранными наемниками в качестве пункта дислокации и хранения боеприпасов. Уничтожено 90 националистов», — объяснили в Минобороны.

Разведка Британии пишет, что российские удары по Харькову 17 августа унесли жизни не менее 12 мирных жителей. Хотя линия фронта на этом участке мало сдвинулась с мая, второй город Украины чаще многих попадал под российские обстрелы. Минобороны России сообщало, что уничтожило базу «националистов» и по мирным жителям не попадало.



Харьков находится всего в 15 км от российской линии фронта. Он в пределах досягаемости большинства видов российской артиллерии. Большие части города уничтожены.

Российские силы относительно легко удерживают харьковский сектор, но продолжают проводить локальные удары и проверочные атаки против украинских сил. Вероятно, они пытаются заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, чтобы не допустить их использования для контрудара где-либо еще.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 18 августа российские и украинские источники впервые с 6 июля не заявили о территориальных приобретениях. Российские войска проводили ограниченные и безуспешные наземные атаки на восточной оси фронта.



В Крыму прогремели взрывы, которые, возможно, были вызваны российской ПВО, украинскими партизанами или украинской атакой. Четыре взрыва произошли вокруг авиабазы ​​Бельбек недалеко от Севастополя.

В ночь на 18 августа на российской базе в Новой Каховке на юге Херсонской области запечатлены активные российские средства ПВО, что предполагает, возможно, скоординированную серию украинских атак, если такие атаки были, или облеты беспилотников.

Украинские силы вероятно продолжат нанесение ударов по российским военным объектам в Крыму, чтобы ослабить возможности российской логистики и силы для поддержания операций на западном берегу реки Днепр, как ранее оценивала ISW.

По поводу Запорожской АЭС сообщается, что на просочившихся в сеть кадрах с территории станции видно, что пять российских грузовиков находятся очень близко к одному из реакторов на АЭС в неустановленную дату, что может указывать на то, что российские силы создают условия для провокации на станции.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Телеканал CNN подтвердил подлинность 30-секундного ролика, который был снят в машинном зале Запорожской атомной электростанции, который связан с ядерным реактором. На записи можно увидеть как минимум пять российских военных грузовиков. Видео опровергает утверждения Минобороны РФ о том, что на территории ЗАЭС нет российских тяжелых вооружений. В ведомстве также сообщили о готовности предоставить МАГАТЭ снимки «с очень сильным разрешением», подтверждающие заявления министерства.

Российские контрактники из 64-й мотострелковой бригады рассказали «Важным историям»**, что им не дают уволиться со службы. По словам одного из собеседников издания, покинуть фронт хотят около 80% военнослужащих бригады, однако командование в ответ на заявления об отказе воевать «посылают на три буквы — и все». Ситуация осложняется тем, что по всему периметру стоят блокпосты, и без согласования с начальством покинуть Украину не представляется возможным. Солдат утверждает, что сейчас в Россию не отпускают даже тех военных 64-й бригады, у кого контракт закончился в мае. При этом им платят повышенные боевые — вместо 90 тысяч рублей «стабильные 120 тысяч».

Путин в ходе разговора возложил ответственность за систематические обстрелы электростанции на украинскую сторону, а также заявил, что они «создают опасность возникновения масштабной катастрофы». Главы России и Франции «отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку».Кроме того, Путин напомнил о необходимости посещения экспертами ООН и Красного Креста следственного изолятора в Еленовке, где после обстрела в конце июня погибло больше 50 человек.

*«Медиазону» и **«Важные истории» Минюст РФ считает «иностранными агентами»