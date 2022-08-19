Главного нарколога Минздрава Брюна задержали в Москве

В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Его подозревают в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения»,— рассказал собеседник агентства.

Вместе с Брюном были задержаны еще четыре человека, одним из них является вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, сообщают СМИ.

В свою очередь источник «Интерфакса» утверждает, что Брюн и Якушев не задержаны — полиция проводит с ними следственные действия. По их итогам медики действительно могут оказаться под стражей.

По данным Telegram-канала «112», Брюна подозревают в мошенничестве с закупками тестов и реагентов для определения наркологической зависимости. При этом источник ТАСС утверждает, что врача проверяют на причастность «к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».



