Сотрудники ФСБ вломились в дом к троим москвичам, чтобы вынести им «предупреждение»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видео, на котором «выносят» предостережение троим жителям Москвы, переводившим деньги в украинский фонд «Вернись живым». Сотрудники спецслужбы вломились к ним домой с оружием в руках.

Ролик опубликовало ТАСС со ссылкой на московское управление ФСБ. В ведомстве сообщили, что трое москвичей, к которым вломились в дом вооруженные силовики, «осуществили денежные переводы на банковский счет международного благотворительного фонда «Вернись живым», зарегистрированного на Украине». В спецслужбе заявили, что фонд «оказывает помощь Вооруженным силам Украины в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных».

На кадрах, которые опубликовало информагентство, видно, как вооруженные сотрудники ФСБ в масках поочередно заходят в дома к двум мужчинам и одной девушке. Сотрудники ФСБ зачитали им предупреждение о том, что их действия могут быть квалифицированы как «государственная измена» (ст. 275 УК), поскольку направлены против безопасности России. Девушка, пока ей зачитывали предупреждение, плакала. Один из молодых людей при этом заявил, что раскаивается в содеянном.