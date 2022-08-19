Семерых независимых кандидатов сняли с выборов в Мосгордуму

«Медиазона»* назвала имена семерых независимых кандидатов, которых Московский городской суд снял с выборов в городскую думу. Список изданию предоставила муниципальная платформа «ВыДвижение».

Ранее о массовом снятии кандидатов рассказал независимый депутат Донского района Владимир Залищак. Выяснилось, что помимо Залищака снятыми с выборов оказались Анна Каренина в Донском районе, Тимур Абушаев в Покровском-Стрешнево, Всеволод Тюркин в Кунцево, Иван Халезов в Богородском районе, Павел Ярилин в районе Аэропорт и Сергей Цукасов в Останкино.

Два независимых кандидата — Сергей Прушинский (Теплый стан) и Павел Шлепнев (Северное Тушино) подали апелляцию на решение Мосгорсуда и в настоящее время ждут решения. Еще один кандидат Александр Замятин из Зюзино предстанет перед судом по административному иску этим вечером.

Ранее правозащитный проект «Сетевые свободы» сообщил, что независимые кандидаты в преддверии выборов в законодательные собрания российских регионов более 80 раз привлекались к административной или уголовной ответственности.



*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».