Токаев рассчитывает на участие Путина в саммите СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на его участие в саммите Содружества независимых государств (СНГ), который пройдет в октябре.

«В октябре будет саммит Содружества. Очень сильно рассчитываем на ваше личное участие, тем более Россия играет важную роль в СНГ, это одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Токаев добавил, что не видит основания для «пессимистических прогнозов» в двустороннем взаимодействии России и Казахстана. Он также выразил готовность придать дополнительную динамику сотрудничеству обоих государств «во всех сферах». Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и России он назвал успешным.

О визите Токаева в Сочи накануне сообщила пресс-служба Кремля. В администрации президента РФ отметили, что главы государств обсудят «вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества». Стороны также коснутся вопроса двустороннего взаимодействия в рамках Содружества независимых государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.

Президент РФ Владимир Путин провел также телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе французской стороны и касался ситуации вокруг Запорожской АЭС.