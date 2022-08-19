«Верстка»: не менее 8 заключенных из СИЗО-6 в Коломне согласились отправиться в Украину

«Верстка» сообщает, что по меньшей мере 8 заключенных СИЗО-6 в подмосковной Коломне согласились отправиться на фронт в Украину. По данным правозащитников фонда «Русь сидящая»*, речь идет о подследственных из одной камеры.

По словам главы фонда «Русь сидящая»* Ольги Романовой, механизм отправки заключенных на фронт все еще неясен. Правозащитница утверждает, что по документам арестантов этапируют из СИЗО в ИВС, откуда они больше не возвращаются. «Они просто исчезают», — сообщает Романова.

В «Руси сидящей»* говорят, что заключенным в обмен на участие в СВО обещают прекращение уголовного преследования. Несмотря на это, фонду известно как минимум об одном случае, когда данное условие не соблюдалось. Так произошло с заключенным СИЗО-3 в Серпухове, которого подозревают в краже: после того как он вернулся с фронта с ранением, его вновь поместили в следственный изолятор.

«Они думают, что им прощают их уголовные дела, якобы они куда-то деваются. На самом деле их просто приостанавливают. А когда человек появляется здесь, на территории России живой и невредимый, дело возобновляется вновь, человека хватают, и продолжается уголовное преследование», — утверждают в фонде.

Ранее «Верстка» сообщала, что супруга одного из российских заключенных смогла помешать ЧВК «Вагнер» завербовать ее мужа на участие в боевых действиях в Украине, а также добилась проверки УФСИН.

* Минюст РФ считает «Русь сидящую» «иностранным агентом».