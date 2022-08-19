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#Новости

Суд потребовал перерасчитать размер ущерба по делу полковника ФСБ Фролова

19.08.2022

Специалисты АНО «Экспертология» оценивали нанесенный Фроловым ущерб в 638 млн рублей

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