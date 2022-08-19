Центробанк РФ: у 5 млн россиян заблокированы иностранные акции на 320 млрд рублей

Заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния заявил, что на счетах более 5 млн россиян заблокированы активы. По его словам, только иностранных акций, принадлежащих физлицам, заблокировано на 320 млрд рублей, передает РБК.

Как пояснил Габуния, приведенная цифра включает не только инвесторов, работающих через брокерский счет, но и клиентов паевых инвестиционных фондов. Это значит, что в число россиян, чьи счета оказались заблокированными вследствие санкций, вошли и те, у кого под блокировку «попала какая-то маленькая часть» инвестиций.

После начала боевых действий в Украине российские инвесторы столкнулись с ограничениями, из-за которых лишились возможности продавать иностранные ценные бумаги через зарубежные биржи. Кроме того, Центробанк также ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. В перечень попали 990 компаний, в том числе Amazon, Netflix и Google.



