Власти Молдавии ввели спецназ в Гагаузию на фоне протестов против роста цен на топливо и продукты

Кишинев ввел спецназ Fulger («Молния») на территорию пророссийской автономной Гагаузии накануне годовщины провозглашения ее независимости от Молдавии. Власти республики объяснили, что силовики прибыли в Комрат на тактические учения, которые должны пройти по всей стране, сообщает «Коммерсантъ».

Издание обратило внимание, что власти Молдавии ввели в Гагаузию спецназ на фоне акций протеста против роста цен на продукты и газ. Жители автономной республики выступали с критикой молдавского правительства, а также призывали президента Майю Санду наладить диалог с Москвой. Демонстранты также обращались к российскому правительству с просьбой снизить цену на газ, если не для всей Молдавии, то хотя бы для Гагаузии.

В частности, депутат Народного собрания Гагаузии Николай Динжос заявил, что Комрат с нетерпением ждет прихода России. «Они (россияне. — The New Times.) вот здесь, близко. Может быть, мы скоро выйдем их встречать с калачом», — говорил он.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявила, что протесты в Гагаузии являются попыткой дестабилизировать обстановку в стране. Глава республики отметила, что способна различать «ситуации, когда кто-то действует в интересах другого государства» от реального недовольства людей.

После этого власти Молдавии ввели в Гагаузию спецназ. Бронетехника появилась в Комрате в канун 32-й годовщины провозглашения независимости Гагаузии от Молдавии — эту дату в автономии отмечают 19 августа. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», утверждают, что действия Кишинева направлены на устрашение жителей Гагаузии, однако судить о том, насколько опасна обстановка в автономии, пока сложно.

Один из лидеров партии «Гражданский конгресс», экс-депутат молдавского парламента Марк Ткачук утверждает, что Москва не имеет никакого отношения к протестам внутри автономии. «Природа протеста пока носит в основном и преимущественно социальный характер, несмотря на то что Гагаузия всегда является регионом с определенным конфликтным потенциалом», — прокомментировал он в беседе с изданием.

Депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш при этом выразил уверенность в том, что говорить о конфликте между автономией и Кишиневом пока рано. По его словам, люди выходят на акции протеста, поскольку недовольны ростом цен на газ и продукты, и добиваются того, чтобы централизованная власть решила этот вопрос через диалог с Москвой. При этом он отметил, что власти Молдавии не всегда считаются с автономным статусом Гагаузии.

На фоне обострения конфликта между Кишиневом и Комаром Гагаузию посетил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Влад Кульминский. «Я здесь для того, чтобы оценить обстановку, посмотреть, с какого рода проблемами сталкивается автономия. И по возможности, по мере необходимости я буду подключаться к этому процессу»,— заявил он в беседе с кишиневским изданием NewsMaker. Представитель молдавского правительства подчеркнул, что визит в регион был исключительно его личной инициативой. Несмотря на это он выразил готовность стать посредником в диалоге между Комратом и Кишиневом.