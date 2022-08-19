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Власти Молдавии ввели спецназ в Гагаузию на фоне протестов против роста цен на топливо и продукты

19.08.2022

Кишинев объяснил свои действия тактическими учениями, которые проходят по всей стране

Кишинев ввел спецназ Fulger («Молния») на территорию пророссийской автономной Гагаузии накануне годовщины провозглашения ее независимости от Молдавии. Власти республики объяснили, что силовики прибыли в Комрат на тактические учения, которые должны пройти по всей стране, сообщает «Коммерсантъ».

Издание обратило внимание, что власти Молдавии ввели в Гагаузию спецназ на фоне акций протеста против роста цен на продукты и газ. Жители автономной республики выступали с критикой молдавского правительства, а также призывали президента Майю Санду наладить диалог с Москвой. Демонстранты также обращались к российскому правительству с просьбой снизить цену на газ, если не для всей Молдавии, то хотя бы для Гагаузии.

В частности, депутат Народного собрания Гагаузии Николай Динжос заявил, что Комрат с нетерпением ждет прихода России. «Они (россияне. — The New Times.) вот здесь, близко. Может быть, мы скоро выйдем их встречать с калачом», — говорил он.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявила, что протесты в Гагаузии являются попыткой дестабилизировать обстановку в стране. Глава республики отметила, что способна различать «ситуации, когда кто-то действует в интересах другого государства» от реального недовольства людей.

После этого власти Молдавии ввели в Гагаузию спецназ. Бронетехника появилась в Комрате в канун 32-й годовщины провозглашения независимости Гагаузии от Молдавии — эту дату в автономии отмечают 19 августа. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», утверждают, что действия Кишинева направлены на устрашение жителей Гагаузии, однако судить о том, насколько опасна обстановка в автономии, пока сложно.

Один из лидеров партии «Гражданский конгресс», экс-депутат молдавского парламента Марк Ткачук утверждает, что Москва не имеет никакого отношения к протестам внутри автономии. «Природа протеста пока носит в основном и преимущественно социальный характер, несмотря на то что Гагаузия всегда является регионом с определенным конфликтным потенциалом», — прокомментировал он в беседе с изданием.

Депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш при этом выразил уверенность в том, что говорить о конфликте между автономией и Кишиневом пока рано. По его словам, люди выходят на акции протеста, поскольку недовольны ростом цен на газ и продукты, и добиваются того, чтобы централизованная власть решила этот вопрос через диалог с Москвой. При этом он отметил, что власти Молдавии не всегда считаются с автономным статусом Гагаузии.

На фоне обострения конфликта между Кишиневом и Комаром Гагаузию посетил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Влад Кульминский. «Я здесь для того, чтобы оценить обстановку, посмотреть, с какого рода проблемами сталкивается автономия. И по возможности, по мере необходимости я буду подключаться к этому процессу»,— заявил он в беседе с кишиневским изданием NewsMaker. Представитель молдавского правительства подчеркнул, что визит в регион был исключительно его личной инициативой. Несмотря на это он выразил готовность стать посредником в диалоге между Комратом и Кишиневом. 

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