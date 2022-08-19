Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин проведут двустороннюю встречу в Сочи. Борт с делегацией главы Казахстана уже приземлился в сочинском аэропорту, сообщает его пресс-служба в Telegram-канале.

«В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале.

О визите Токаева накануне также сообщила пресс-служба Кремля. В администрации президента РФ отметили, что главы государств обсудят «вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества». Стороны также коснутся вопроса двустороннего взаимодействия в рамках Содружества независимых государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.





