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#Новости

Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи

19.08.2022

В рамках визита президент Казахстана встретится с главой РФ Владимиром Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин проведут двустороннюю встречу в Сочи. Борт с делегацией главы Казахстана уже  приземлился в сочинском аэропорту, сообщает его пресс-служба в Telegram-канале. 

«В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале.

О визите Токаева накануне также сообщила пресс-служба Кремля. В администрации президента РФ отметили, что главы государств обсудят «вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества». Стороны также коснутся вопроса двустороннего взаимодействия в рамках Содружества независимых государств, в котором Казахстан председательствует в этом году. 

В пресс-службе Токаева между тем сообщили, что на встрече будут рассмотрены вопросы казахстанско-российского партнерства, а также сотрудничество в сфере торговли и экономики. О том, будут ли Путин и Токаев обсуждать ситуацию в Украине, не уточняется.

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