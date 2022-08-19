Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал страны ЕС отозвать шенгенские визы у россиян и белорусов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза отозвать все шенгенские визы, которые уже были выданы россиянам и белорусам. Его заявление опубликовало издание Politico.

Ландсбергис отметил, что запрет на выдачу виз российским и белорусским туристам не решит проблему, поскольку они уже имеют на руках «большое количество» многократных виз сроком на три года и более.

«Это значит, что даже без выдачи новых виз значительному числу туристов все равно будет доступна возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним», — заявил он.

Ландсбергис призвал страны Евросоюза найти «эффективное решение», которое даст «немедленное и четкое «нет» российским и белорусским туристам». По его словам, достичь этого можно лишь полным запретом на посещение Европы и отзывом уже выданных долгосрочных виз. По задумке главы МИД Литвы, он будет действовать до окончания боевых действий в Украине.

Несколько европейских стран на прошлой неделе выдвинули и поддержали предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Эстония не будет пускать в страну россиян по выданным республикой визам с 18 августа. Решение поддержали также Чехия, Латвия и Литва. Кроме того, правительство Финляндии с начала сентября вдвое сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Их число снизится с 1000 до 500 в сутки.

Кроме того, накануне Министерство внутренних дел Латвии выступило с предложением запретить повторную выдачу временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси. Законопроект предполагает запрет на выдачу повторных ВНЖ россиянам и белорусам до 30 июня 2023 года.



