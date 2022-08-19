В Дагестане в результате стрельбы ранены представители «оппозиции, которая мешает работе администрации»

Четыре человека были ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Алмак Казбековского района. Пострадавшими оказались представители местной оппозиции, которые «мешают работе администрации», заявил глава села Мухидин Салаев.

Как сообщает ТАСС, ранения получили сельский депутат, заместитель имама села, местный житель и бывший подполковник полиции. Последний сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

«Причина стрельбы — сельская, скажем так, оппозиция, которая мешает работе администрации», — рассказал агентству Салаев.

Глава села Алмаз добавил, что стрелявший пришел в полицию с повинной. По данным Telegram-канала «112», открывшим огонь является 43-летний Сайгидсалим Идрисов.