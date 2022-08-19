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#Новости

ВВС и «Медиазона»* подтвердили 5701 погибшего в Украине

19.08.2022

Минобороны России о потерях не сообщает с 25 марта

ВВС, «Медиазона»* и волонтеры занимаются подтверждением имен погибших с начала боев в Украине. На 19 августа они выяснили данные о 5701 погибшем. 

По последним данным, много погибших среди младших офицеров. Они умирают в три раза чаще, чем их подопечные. Ранее большое число погибших среди офицеров связывали с тем, что в российской армии офицеры выполняют больше функций, чем в западных армейских соединениях. Сейчас погибших — 17%. 

В последние недели большое количество информации волонтеры получили с кладбищ. Наблюдения показывают, что не сообщают официально — ни районные власти, ни родственники, ни городские чиновники — о 40-60% погибших. 

Минобороны России 25 марта сообщало о 1351 погибшем в Украине. 


*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

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