ВВС и «Медиазона»* подтвердили 5701 погибшего в Украине

ВВС, «Медиазона»* и волонтеры занимаются подтверждением имен погибших с начала боев в Украине. На 19 августа они выяснили данные о 5701 погибшем.

По последним данным, много погибших среди младших офицеров. Они умирают в три раза чаще, чем их подопечные. Ранее большое число погибших среди офицеров связывали с тем, что в российской армии офицеры выполняют больше функций, чем в западных армейских соединениях. Сейчас погибших — 17%.

В последние недели большое количество информации волонтеры получили с кладбищ. Наблюдения показывают, что не сообщают официально — ни районные власти, ни родственники, ни городские чиновники — о 40-60% погибших.

Минобороны России 25 марта сообщало о 1351 погибшем в Украине.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».