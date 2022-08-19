Жители Мулино пожаловались на добровольцев

«Верстка» рассказала о том, как в Мулино Нижегородской области относятся к добровольцам. Здесь находится база, где тренируют будущих бойцов для отправки в Украину. По словам местных жителей, сейчас там несколько тысяч военных, и ожидается еще прибытие бойцов.

В Мулино всегда были военные. Но сейчас их заметно больше. По данным Conflict Intelligence Team, из них формируют «3‑й армейский корпус».

В жалобах на добровольцев люди пишут, что добровольцы всегда пьяные, спят на улицах, ходят компаниями и пристают к гуляющим, девушкам, провоцируют драки. Некоторые пишут, что будущие бойцы уже замешаны в кражах. В поселке ходит также слух об изнасиловании несовершеннолетней девушки.

«Мы чётко можем отличить военных людей, которые постоянно несут службу в наших местах, от добровольцев, которых «набрали» для войны, — рассказывает местная жительница Лилия. — Они ведут себя отвратительно. Ходят группами с большими сумками. Я сама водитель и часто бываю за рулём. Так вот они шатаются по дорогам вдоль посёлка в нетрезвом состоянии, бросаются под колёса».