Суд отказал агентству «Сохнут» в примирительной процедуре

Сегодня на суде по поводу ликвидации еврейского агентства «Сохнут» приняли решение о переносе слушаний на месяц. Предложение агентства о введении двухмесячной примирительной процедуры суд отклонил, Минюст ее также не поддержал, передает «Коммерсант».

Заседание прошло сегодня в Басманном суде Москвы. Перенос рассмотрения дела на месяц назначили по инициативе «Сохнута». В этот период в агентстве хотят «сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения». Адвокат агентства Андрей Гришаев сказал, что будут изучать новые приобщенные к делу документы. Агентство, сказал он, рассчитывает продолжить работу.

Претензии Минюста к «Сохнуту» начали рассматривать в суде 27 июля. Jerusalem Post писала, что претензии России связаны со «сбором и передачей персональных данных россиян в Израиль и утечке мозгов».

По данным израильского правительства, в период с января по июль 2022 года в Израиль эмигрировало 20 246 россиян. Кратный рост произошел после начала боев в Украине — с 700 человек в феврале до 3000 в марте. За весь 2019 год в Израиль уехало всего 15 930 россиян.

Reuters пишет, что формально дела связаны с нарушением российского законодательства. Но министр по делам израильской диаспоры Нахман Шай обвинил Россию в попытке наказать Израиль за его позицию по Украине. Ответными мерами в отношении России грозят и в израильском правительстве.

«Российские евреи не будут заложниками войны в Украине. Попытка наказать еврейское агентство за позицию Израиля в отношении войны прискорбна и оскорбительна», — сказал Шай.