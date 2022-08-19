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#Новости

Афганистан будет покупать российскую нефть по бартеру: за изюм и лекарственные травы

19.08.2022

Талибы также предложили России полезные ископаемые

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи рассказал РИА Новости, что страна может по бартеру покупать в России нефтепродукты. В качестве обмена Кабул может предложить изюм, лекарства и полезные ископаемые. 

Делегация талибов прибыла в Россию с официальным визитом 14 августа. После встреч в Москве представители «Талибана»* поехали в Казань. 

До конца года Кабул думает согласовать поставки около 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива. В обмен на импорт талибы могут предоставить полезные ископаемые, сухофрукты, изюм и лекарственные травы. Азизи добавил, что Афганистан исторически поставлял в Россию большие объемы изюма — сейчас готовы поставить сотни тонн такой продукции. Он подчеркнул также, что сейчас высокие цены на лекарственные травы в мире — России они могут понадобиться как сырье для медицины. Сейчас такое сырье Кабул поставляет в Китай. 


*«Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен.



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