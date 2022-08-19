Reuters: Сербия и Косово не нашли компромисс по вопросу о регистрационных номерах авто

Reuters пишет, что Сербия и Косово так и не нашли компромисс в вопросе использования регистрационных номеров для авто. Они обещали возобновить переговоры до 1 сентября.

Как рассказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пока стороны не пришли к соглашению. Вчерашняя встреча прошла в закрытом формате. В ней участвовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти.

Обсуждение должно возобновиться в ближайшие дни и точно до 1 сентября: до этого срока Косово согласилось в августе отсрочить запрет на использование сербских автомобильных номеров.

«Это происходит, когда мы переживаем критический для Европы период. Мы видим возвращение войны на наш континент после российского вторжения в Украину. Мы стоим перед драматическим и очень опасным моментом для нашего континента», — сказал Боррель и призвал стороны к миру и обсуждению давних разногласий.

Косово частично признано с 2008 года. Партизанское восстание длилось около 10 лет. Сербы все равно считает Косово своей территорией.