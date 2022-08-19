В Крыму пригрозили ударами «бумерангом с куда большей отдачей»

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что планы Киева об ударах по занятой Россией территории Украины «ударит по ним бумерангом».

«Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — цитирует РИА Новости Крючкова.

Так он отреагировал на слова украинских чиновников о том, что Украина продолжит удары вглубь по занятой Россией территории страны. Крымский мост при этом считают незаконной постройкой и законной целью для ВСУ. В администрации Байдена против использования поставляемого Киеву американского оружия по российским городам — но Крым считают также законной целью.

В Крыму работали ПВО в районе Севастополя и Керчи. По предварительным данным, пишет «Коммерсант», в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО сбит беспилотник.