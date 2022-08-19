Bloomberg: Путин приедет на саммит G20 в ноябре

По данным Bloomberg, на саммит G20 планируют приехать президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Встреча пройдет в Индонезии, на Бали, 15-16 ноября.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет», — сказал президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg.

Присутствие Си и Путина на встрече может спровоцировать столкновение с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые могут впервые лично встретиться с Путиным после начала боев в Украине.

Си Цзиньпин не выезжал за пределы Кита с начала пандемии, в МИД не прокомментировали его возможные планы на саммит. Официально й Кремле также не дали комментариев по поводу планов Путина, однако источник подтвердил информацию Видодо. При этом в четверг Путин и Видодо провели телефонные переговоры в том числе и о саммите G20.

Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, в особенность после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Видодо добавил, соперничество больших стран вызывает беспокойство. Однако исключать присутствие России на саммите не стали.

«Мы хотим, чтобы этот регион был стабильным, мирным, чтобы мы могли обеспечить экономический рост. И я думаю, не только Индонезия: азиатские страны тоже хотят того же», — сказал он.