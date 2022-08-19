«Медуза»*: референдум в Донецкой области могут отложить до зимы

«Медуза»* со ссылкой на свои источники сообщила, что референдум о присоединении Донецкой области к России могут отложить до зимы. Ранее сообщалось о военном голосовании в единый день выборов — 11 сентября.

Сейчас Россия контролирует 60,25% Донецкой области. За месяц «прирост» занятых территорий составил меньше 1%. Однако в администрации президента пока не отказались от идеи провести референдумы.

В случае, если дата голосования останется, как и планировалось, 11 сентября, то до этого времени армия должна занять области полностью. Сейчас обсуждается вариант присоединения к России 60% Донецкой области, а если удастся взять и другие территории, то они будут входить в состав России «по умолчанию».

Однако из-за низких успехов армии есть и запасной, но все более вероятный, вариант: провести референдумы зимой. К этому дню войска могут не потерять контроль над уже захваченными территориями и полностью занять регион.

«Медузу» власти России считают «иностранным агентом».