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#Новости

В Керчи сработали системы ПВО

19.08.2022

Советник главы Крыма сообщил, что угрозы Крымскому мосту нет

Вечером в четверг в Керчи сработали системы ПВО. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. Очевидцы говорили о двух взрывах.

По его словам, опасности для города и Крымского моста нет. Движение в Крым и на материк идет в штатном режиме, сообщил ТАСС. 

ВВС также сообщает, что взрывы были в аэропорту возле Севастопол. 

Ранее советник офиса президента Украины говорил о том, что удары вглубь занятых российской армией территорий продолжается. И Крымский мост, в том числе, он назвал незаконным строением и законной целью. 

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