Вечером в четверг в Керчи сработали системы ПВО. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. Очевидцы говорили о двух взрывах.

По его словам, опасности для города и Крымского моста нет. Движение в Крым и на материк идет в штатном режиме, сообщил ТАСС.

ВВС также сообщает, что взрывы были в аэропорту возле Севастопол.

Ранее советник офиса президента Украины говорил о том, что удары вглубь занятых российской армией территорий продолжается. И Крымский мост, в том числе, он назвал незаконным строением и законной целью.