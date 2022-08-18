Арестованная в Екатеринбурге журналистка Елена Шукаева объявила голодовку

Екатеринбургская правозащитница и журналистка Елена Шукаева, арестованная накануне по административному делу о демонстрации символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП), объявила голодовку. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.

Шукаева написала соответствующее заявление на имя начальника спецприемника, в котором отбывает двухнедельный арест. «Это протест против произвола полиции, против извращения смыслов и потакания судьями любым фантазиям полиции», — приводит ее слова «ОВД-Инфо».

17 августа суд в Екатеринбурге назначил Шукаеавой 14 суток ареста по статье о демонстрации символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП). Поводом для протокола послужили публикации в соцсети «ВКонтакте», в которых содержались ссылки на YouTube-канал Алексея Навального**.

Журналистку задержали в тот же день прямо в здании Свердловского областного суда, где проходили заседания по апелляциям Шукаевой на штрафы по статье о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП). Суд оставил в силе решения первой инстанции. На Шукаеву в мае составили сразу пять протоколов и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

* «ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»



**Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Он также включен в реестр «иностранных агентов».