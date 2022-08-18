Зеленский назвал условие для организации переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной будут возможны лишь в том случае, если войска РФ покинут все занятые территории. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает РБК.

В ходе пресс-конференции Эрдоган сообщил, что Гутерриш и Зеленский выразили согласие решить вопрос за столом переговоров, и подчеркнул, что Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса. Украинский лидер в свою очередь заявил, что Киев будет вести переговоры с Москвой лишь в том случае, если РФ покинет все занятые российскими войсками территории.

Ранее во Львове прошли трехсторонние переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. По данным турецкого портала Haberturk, встреча длилась около 40 минут.

Стороны обсудили зерновой вопрос и ситуацию на Запорожской АЭС. В частности, речь шла о возможности усовершенствования зерновой инициативы, а также о мерах по предотвращению «масштабной кражи Россией зерна на временно оккупированной территории Украины». Зеленский также отметил, что особое внимание в рамках обсуждения было уделено «теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС».

По итогам переговоров Турция и Украина подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий, сообщает турецкий телеканал Haber. Меморандум предполагает создание «Целевой группы по восстановлению Украины», которая будет координировать реконструкцию дорог, мостов, объекты водоснабжения и электроснабжения, больниц и школ